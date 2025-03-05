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Николай Оганезов: раньше некоторые федерации относились к деньгам букмекеров как к допингу

Николай Оганезов: раньше некоторые федерации относились к деньгам букмекеров как к допингу
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Заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта, советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов на деловом завтраке для лидеров индустрии ставок рассказал о росте российского букмекерского рынка.

«Раньше некоторые федерации, может, и сейчас кто-то относится к букмекерским деньгам как к допингу. У нас есть допинг, он нам поможет, мы выплывем. Новая система действительно заставляет федерации быть более активными, придумывать новые проекты и развиваться. Тут уже действительно не посидишь. Уверен, и фонд будет распределять эти деньги, смотреть проекты, эффективность. Поэтому действительно создание фонда будет стимулировать федерации быть более активными», — отметил Оганезов.

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