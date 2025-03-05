Елена Шейкина: оптимальный срок для самоограничения игроков — 4-6 месяцев

Председатель правления «Единого ЦУПИС» Елена Шейкина рассказала о законопроекте на самоограничение игроков.

«Это уже не первая редакция. В предыдущих версиях было много вопросов. Сейчас достаточно лаконичный текст, удобно для игроков, которые оказываются в трудной ситуации, имеют зависимость. Единственное, на что мы обратили внимание, — минимальный срок, на который игрок может исключить себя из игры. Это 12 месяцев. Здесь мы видим риски перетока в нелегальный сектор, потому что 12 месяцев без права отзыва этого заявления — это может быть очень сложным для игроков. Мы считаем, что оптимальный срок — от четырёх до шести месяцев, будем писать соответствующие предложения.

На сегодняшний день «Единый ЦУПИС» обеспечивает определённый бесшовный механизм для наших игроков, когда они, помимо процедуры идентификации, могут в один клик сделать ставку. В 2023 году после исследований мы поняли, что механизм будет востребован, мы внедрили сервис «Ответственная игра». Он очень востребован, мы продолжаем модернизировать сервис. Он по принципу единого окна позволяет вносить игрокам самоограничения. По сумме, по объёму на месяц, неделю, либо самоисключение навсегда. На втором месте этот параметр находится. Но у нас нет жёстких ограничений на возвращение. Есть определённый период охлаждения. Он благотворно влияет на игроков», — рассказала Шейкина.