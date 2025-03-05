Николай Оганезов: людям нужна вариативность в законе о самозапрете

Заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта, советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов на деловом завтраке для лидеров индустрии ставок отметил, что законопроект о самозапрете — очень эффективный инструмент.

«Это очень эффективный инструмент, мы все его ждём, шестой год никак не можем принять. Популистские законопроекты направлены на борьбу с лудоманией, а самый эффективный инструмент не принят. Очень ждём.

Очень важен вопрос вариативности. В нынешней редакции законопроект подразумевает только запрет ставок. На самом деле люди заинтересованы в вариативности. Кого-то интересует уменьшение суммы ставки, количества ставок, периода. Вариативность очень большая, она присутствует в механизме, который букмекеры используют сами у себя. Конечно, отсутствие вариативности при сроке в 12 месяцев будет подталкивать людей обращаться в нелегальный сектор. Если её можно ввести — это было бы просто замечательно. Но мы уже готовы, чтобы этот закон приняли как он есть, чтобы прекратить спекуляции относительно зависимых игроков», — подчеркнул Оганезов.