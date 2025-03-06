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«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги Европы

«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги Европы
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: ТБ 2.5 за 2.12.

«В первом матче 1/8 финала Лиги Европы довольно интересное противостояние: «Реал Сосьедад» сыграет против «Манчестер Юнайтед».

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
06 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Обе команды проваливают сезон. «Реал Сосьедад» находится на девятом месте в Ла Лиге, а «МЮ» в АПЛ — ещё ниже. Но тем интереснее будет игра, потому что команды уже вылетели из национальных Кубков и уже ни за что не борются в чемпионате. Пожалуй, Лига Европы — это их единственный шанс в какой-то степени спасти сезон.

Конечно, мне кажется, что у «Реала Сосьедад» шансов на это немного больше за счёт того, что у этой команды более-менее поставленная игра и футболисты знают, что делать на поле. С другой стороны, у «Ман Юнайтед» состав сильнее. Поэтому шансы команд, может быть, даже примерно равны. Но игра обещает быть жаркой, голевой и, конечно, с большим количеством нарушений и жёлтых карточек.

Поэтому два мои прогноза на игру — это тотал больше 2.5 гола и тотал больше 4.5 жёлтой карточки», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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