«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги Европы

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: ТБ 2.5 за 2.12.

«В первом матче 1/8 финала Лиги Европы довольно интересное противостояние: «Реал Сосьедад» сыграет против «Манчестер Юнайтед».

Обе команды проваливают сезон. «Реал Сосьедад» находится на девятом месте в Ла Лиге, а «МЮ» в АПЛ — ещё ниже. Но тем интереснее будет игра, потому что команды уже вылетели из национальных Кубков и уже ни за что не борются в чемпионате. Пожалуй, Лига Европы — это их единственный шанс в какой-то степени спасти сезон.

Конечно, мне кажется, что у «Реала Сосьедад» шансов на это немного больше за счёт того, что у этой команды более-менее поставленная игра и футболисты знают, что делать на поле. С другой стороны, у «Ман Юнайтед» состав сильнее. Поэтому шансы команд, может быть, даже примерно равны. Но игра обещает быть жаркой, голевой и, конечно, с большим количеством нарушений и жёлтых карточек.

Поэтому два мои прогноза на игру — это тотал больше 2.5 гола и тотал больше 4.5 жёлтой карточки», — приводит слова Мора «РБ Спорт».