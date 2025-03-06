«Реал Сосьедад» — «МЮ»: прогноз Владислава Радимова на игру Лиги Европы

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «МЮ».

Ставка: победа «Реала Сосьедад» и ТБ 2.5 за 3.48.

«Я думаю, что, так, как выглядит сейчас «Манчестер Юнайтед» и во внутреннем чемпионате, да и в еврокубках, говорить о том, что он выиграет, просто невозможно.

«Реал Сосьедад» — команда дома с огромным потенциалом, с огромным атакующим, прежде всего, потенциалом, которую гонят болельщики вперед, и тут сомневаться в том, что «Реал Сосьедад» победит, просто не приходится.

«Манчестер Юнайтед» дает все для того, чтобы соперники забивали голы, но мне кажется, что в этом матче «Манчестер Юнайтед» все-таки забьет — есть у него футболисты, которые могут забить. Но победа останется за «Реалом Сосьедад», и отсюда вывод: победа «Реала Сосьедад» через ТБ 2,5», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».