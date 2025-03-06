«Рома» — «Атлетик»: прогноз Эдуарда Мора на игру Лиги Европы в Риме

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги Европы «Рома» — «Атлетик».

Ставка: ничья за 3.40.

«Я думаю, что это примерно равные соперники. Хотя всё-таки баски, мне кажется, немного сильнее. Напомню, «Атлетик» даже после поражения от «Атлетико» 0:1 идёт на четвёртом месте в чемпионате Испании, сразу после трёх грандов, то есть в зоне Лиги чемпионов. В этом сезоне команда играет очень хорошо.

Плюс к этому это кубковая команда, а Вальверде — опытный тренер. Они умеют играть такие матчи, что называется, от ножа. «Рома» даже после двух побед в чемпионате Италии находится только на восьмом месте. Но при этом, в принципе, команда Раньери с каждой встречей прибавляет. Удалось наладить игру. Хорошая новость для «Ромы» — выздоровление Довбика, который в последнем туре вышел на замену и забил гол.

Напомню, они уже играли в Лиге Европы на групповом этапе и в 1-м туре в Риме скатали ничью 1:1. Мне кажется, что такой же счёт вполне может быть и в этом матче. В пользу «Атлетика» говорит ещё и тот факт, что финал Лиги Европы пройдет на их стадионе в Бильбао. Поэтому мотивация у них будет зашкаливать. Они любят играть от ножа, не гнушаются нарушениями, так что жёлтых карточек в этой встрече будет довольно много. Но все решится уже в ответной игре в Бильбао», — приводит слова Мора «РБ Спорт».