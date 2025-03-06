«Панатинаикос» — «Фиорентина»: прогноз и ставка на матч Лиги конференций

В четверг, 6 марта, на стадионе «Спирос Луис» в Греции состоится первый матч 1/8 финала Лиги конференций «Панатинаикос» — «Фиорентина». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое преимущество отдают гостям. Сделать ставку на победу «Фиорентины» предлагается с коэффициентом 3.10, в то время как победа «Панатинаикоса» оценивается в 2.28. На ничью можно поставить за 3.50.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что первый матч пары «Панатинаикос» — «Фиорентина» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.07.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84. Гол в каждом тайме идёт за 1.70.