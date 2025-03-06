«Панатинаикос» — «Фиорентина»: прогноз на матч в Греции

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру «Панатинаикос» — «Фиорентина».

Ставка: обе забьют за 1.84.

Греческий «Панатинаикос» на удивление бодро выступает в этом еврокубковом сезоне. Во-первых, пробился в общий этап Лиги конференций, обыграв французский «Ланс» в квалификации. Во-вторых, вышел в 1/8 финала турнира. Да, были некоторые трудности. Например, разгромное поражение от «Челси» (1:4). Но покажите того, у кого трудностей нет.

Юрий Лодыгин появляется в воротах в этом сезоне реже, чем в прошлом. Однако команда справляется. И это, разумеется, проблема для «Фиорентины», которая из трёх выездных встреч на общем этапе Лиги конференций выиграла только одну — с «Санкт-Галленом» (4:2). В гостях у АПОЭЛа (1:2) флорентийцы потерпели поражение, а у «Витории Гимарайнш» (1:1) добыли лишь ничью.

Вместе с тем итальянская команда ещё и в Серии А вдали от дома выглядит плохо. Начиная с 15 декабря она провела шесть выездов в чемпионате Италии, четыре из которых проиграла при одной ничьей и одной победе. Взгляните также на количество пропущенных мячей на данном отрезке — девять. Достаточно, чтобы усомниться в её неприкосновенности.

В Греции, на родном стадионе, «Панатинаикос» попытается выбить себе хотя бы какое-нибудь преимущество перед матчем в Италии. С учётом его игры в атаке, шансы есть неплохие. «Фиорентину» с её нестабильностью в разных турнирах не спасёт даже Давид де Хеа. В то же время подопечные Раффаэле Палладино достаточно сильны, чтобы забить команде Руя Витории и Юрия Лодыгина.