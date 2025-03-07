Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы «Локомотива» одержать первую победу после возобновления РПЛ

Названы шансы «Локомотива» одержать первую победу после возобновления РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

7 марта состоится матч 20-го тура чемпионата России, в котором «Локомотив» примет «Ахмат». Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:15 мск.

Материалы по теме
«Локомотив» — «Ахмат». Железнодорожники включаются в чемпионскую гонку
«Локомотив» — «Ахмат». Железнодорожники включаются в чемпионскую гонку

В предыдущем туре «Локомотив» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1).

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 1.60, что равно приблизительно 61% вероятности.

Победа «Ахмата» оценивается коэффициентом 5.60 (17%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.50 (22%).

В то же время аналитики считают, что матч «Локомотив» — «Ахмат» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android