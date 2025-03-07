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«Локомотив» — «Ахмат»: прогноз и ставка на матч чемпионата России

«Локомотив» — «Ахмат»: прогноз и ставка на матч чемпионата России
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7 марта состоится матч 20-го тура чемпионата России, в котором «Локомотив» примет «Ахмат». Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:15 мск.

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В предыдущем туре «Локомотив» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1).

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 1.60, что равно приблизительно 61% вероятности.

Победа «Ахмата» оценивается коэффициентом 5.60 (17%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.50 (22%).

В то же время аналитики считают, что матч «Локомотив» — «Ахмат» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.

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