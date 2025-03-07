«Локомотив» — «Ахмат»: прогноз на матч в Москве

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Локомотив» — «Ахмат».

Ставка: «Локомотив» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.20.

Чтобы включиться в чемпионскую гонку, железнодорожникам для начала необходимо прервать четырёхматчевую безвыигрышную серию в РПЛ. Первый круг провели отменно, но дальше силы закончились, а вторую часть сезона открыли потерей очков: 1:1 в гостях у махачкалинского «Динамо».

В расширенный состав сборной России попали сразу семь футболистов «Локомотива». От «Ахмата» делегированы только три игрока. Победив в матче предыдущего тура «Рубин» (2:1), грозненцы покинули зону вылета. Но перестал ли Сергея Ташуева преследовать злой рок, ещё предстоит выяснить.

«Рубин» показал футбол низкого качества, но всё равно мог победить. На 56-й минуте забивший первый гол нападающий казанского клуба Дардан Шабанхаджай выбежал один на один с вратарём и попал в штангу. Зато не упустил возможность оформить дубль форвард «Ахмата» Надер Гандри. Не забиваешь ты — забивают тебе, это всем известно.

Провалы грозненцев в обороне никуда не делись. Просто «Рубин» был плох. «Локомотив» ошибок не простит. С результативностью у железнодорожников всё отлично (в среднем 1,7 гола за матч в РПЛ). Однако и пропускают чаще всех среди команд топ-6 первенства (1,4 мяча). 2:1, 3:0 или 3:1 в их пользу здесь вполне может быть.