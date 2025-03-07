«Динамо» — «Локомотив»: букмекеры оценили шансы команд

7 марта состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором московское «Динамо» примет ярославский «Локомотив». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Сделать ставку на победу московского «Динамо» в основное время предлагается с таким же коэффициентом, что и на выигрыш «Локомотива» по итогам трёх периодов, — 2.60.

Поставить на ничью можно за 3.50, что составляет около 28% вероятности.

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Динамо» Москва — «Локомотив» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 1.96, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.85.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 13.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 6.30.