«Динамо» Москва — «Локомотив»: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на встречу «Динамо» Москва — «Локомотив».

Ставка: итоговая победа «Динамо» за 1.90.

Бело-голубые закрепились на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. Отрыв от идущего следом ЦСКА составляет два очка. Поистине здорово тренерский штаб Кудашова поработал над нейтрализацией большинства. У шикарно разыгрывающего лишнего «Автомобилиста» было три возможности для реализации, но ни одной шайбы в неравных составах бело-голубые не пропустили. Отдельной похвалы заслуживает Максим Моторыгин.

У «Локомотива» не менее надёжный голкипер. Даниил Исаев на днях помог крупно победить на выезде «Северсталь» (5:0). Оформил шат-аут. Отразил 20 бросков в створ. Таким образом, железнодорожники стали пятой командой в истории КХЛ, выигравшей 45+ матчей за сезон.

Если одолеют московское «Динамо», досрочно выиграют Западную конференцию. А там и до победы в регулярном чемпионате недалеко. Отрыв от «Трактора» составляет семь очков. Это лишь вопрос времени.

Встреча с москвичами станет для ярославцев третей на выезде подряд за шесть дней. Хоть с «Сочи» и «Северсталью» разобрались уверенно, усталость от игры и перелётов накопилась. Судя по всему, с победой в конференции придётся повременить. Соперник неудобный, да и лучше, наверное, это сделать на своём льду, при родных болельщиках.