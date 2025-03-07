«Тулуза» — «Монако»: прогноз и ставка на матч чемпионата Франции

7 марта состоится матч 25-го тура чемпионата Франции, в котором «Тулуза» примет «Монако». Встреча пройдёт в Тулузе. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный судья — Марк Болланжье.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Монако» предлагается с коэффициентом 2.20, что равно приблизительно 44% вероятности.

Победа «Тулузы» оценивается коэффициентом 3.40 (28%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.60 (26%).

В то же время аналитики считают, что матч «Тулуза» — «Монако» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.59.