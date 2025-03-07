«Тулуза» — «Монако»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на игру «Тулуза» — «Монако».

Ставка: «Монако» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.02.

В первом круге «Тулуза» закономерно уступила со счётом 0:2. Не стоит сильно рассчитывать на то, что поддержка родных болельщиков поможет взять реванш. Как ни странно, в качестве домашней команды при одинаковом количестве матчей «фиолетовые» набрали меньше очков, чем на выезде (15 против 18).

В Тулузе красно-белые должны набрать как минимум одно очко. «Фиолетовые» выиграли всего лишь 2 из 11 последних очных встреч. Причём в обоих случаях победили на выезде. Только в трёх из этих игр на двоих соперники забили больше трёх мячей. Вряд ли и в этот раз увидим много голов.

Мощности в атаке «фиолетовым» явно не хватает, но защищаются весьма слаженно. Ни в одном из 12 предыдущих матчей чемпионата Франции не пропустили больше двух мячей. «ПСЖ» уступили со счётом 0:1, а также сыграли вничью с «Лионом» (0:0) и «Ниццей» (1:1). Скорее всего, и в этот раз будет что-то похожее.