«АЗ Алкмар» — «Тоттенхэм»: прогноз Романа Павлюченко на игру Лиги Европы 6 марта

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «АЗ Алкмар»— «Тоттенхэм».

Ставка: победа «АЗ Алкмар» за 3,15.

«Мои симпатии, конечно, на стороне «шпор». Но все-таки очень тяжело сезон для них проходит. Не уверен, что в этой паре команда Постекоглу является фаворитом.

Продолжается тяжелый сезон для «Тоттенхэма». Уже по его положению в таблице АПЛ все становится понятным – 13 -е место, есть отставание от топ-10. Само собой, клуб, который обычно привык бороться хотя бы за топ-5, таких результатов себе позволить не может.

Чередуют подопечные Постекоглу разные результаты. Вроде бы и побеждают они время от времени. Но всерьез эти успехи тяжело оценивать – 1:0 с «Ман Юнайтед» и 4:1 с «Ипсвичем», оба из которых стоят еще ниже в таблице АПЛ и испытывают больше проблем. При этом в недавних играх с более крепкими противниками «шпоры» уже не выдерживали конкуренции – 0:4 от «Ливерпуля», 1:2 от «Астон Виллы» и 0:1 от «Ман Сити».

«АЗ Алкмар» на прошлых выходных тоже выступил неудачно, проиграл – 1:3 от «Херенвена». Только от для коллектива эта неудача стала первой за последние восемь встреч. Серия без проигрышей насчитывала у него семь игр, только одна из которых завершилась ничьей – ответный матч 1/16 финала ЛЕ с «Галатасараем» (2:2). В первом противостоянии команда из Алкмара победила 4:1, так что она смогла пройти в следующую стадию.

В чемпионате Нидерландов дела у «АЗ Алкмар» тоже явно складываются лучше, чем у «Тоттенхэма», борется он за топ-4, скорее всего, точно попадет в еврокубки. Может быть, на лидерство клуб точно не претендует, но все равно сезон у него проходит во много раз лучше, чем у «шпор».

Тут игра еще и будет домашней для нидерландцев. Так что мне совсем тяжело поверить в успех англичан. Они явно приедут смешанным составом, в лазарете тоже остается достаточно важных игроков.

Мой выбор – победа «АЗ Алкмар» за 3,15. Может быть, в ответной встрече «Тоттенхэм» и вернется в борьбу, но сейчас ему будет тяжело выиграть», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».