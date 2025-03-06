«Аякс» — «Айнтрахт»: ставка Эльвина Керимова на матч Лиги Европы в Амстердаме

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги Европы «Аякс» — «Айнтрахт».

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.10.

«Аякс» и «Айнтрахт» сыграют в 1/8 финала Лиги Европы. «Аякс» лидирует в чемпионате Нидерландов после 24 туров, хотя после 15 — отставал от ПСВ на девять очков. Но вот сейчас он лидирует, имеет отрыв от ПСВ восьмиочковый. Крутой рывок совершила команда Фариоли и она, в общем, идёт к чемпионству. Сложно будет такое преимущество растерять в последних турах на финише чемпионата

И «Аякс» уже в 1/8 Лиги Европы. Он в прошлом раунде играл с «Юнионом», с огромным трудом прошёл его. В ответном матче «Аякс» остался в меньшинстве, проиграл в основное время 0:2, с таким же счётом победил в гостях. Но в дополнительное время даже в меньшинстве «Аякс» смог забить, пусть и с пенальти, и прошел дальше.

«Айнтрахт» прошёл напрямую в 1/8 финала, потому что занял место в топ-8 ЛЕ, «Айнтрахт» — третья команда Бундеслиги сейчас. Но так высоко он идёт не только потому, что проводит хороший сезон, но ещё и конкуренты плохо играют. «Штутгарт» нестабилен, и «Лейпциг» с «Дортмундом». Это, конечно, все повлияло на высокую позицию «Айнтрахта».

Ушёл Мармуш, но клуб пока мы видим, что держится. Правда, в последнем туре разгромно проиграли «Байеру» — 1:4. Но «Байер» — команда просто другого уровня. В Бундеслиге есть два команды, «Бавария» и «Байер», и остальные. Разница между ними большая. «Айнтрахт» — это хорошая контратакующая команда, которая свои моменты, как правило, находит на пространстве.

«Аякс» Фариоли — очень хитрая команда. Она может и владеть мячом, и выманивать в прессинг, убегать в контратаки, отдавать мяч сопернику. Все это команда Фариоли умеет делать. Не очень его за этого любят болельщики «Аякса», потому что они привыкли к тому, что их команда играет вертикально в атаку всегда. Но вот тренер комбинируют сразу несколько стилей в зависимости от задач.

Я возьму в этом матче ставку «количество голов два или три» с коэффициентом 2,10. Мне кажется, 2:1, 1:2, 1:1, 2:0, 0:2 — самые популярные счета в этом матче, они могут быть. Огромного количества голов я не жду, обе команды могут защищаться, но голы, в принципе, я думаю, должны быть», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».