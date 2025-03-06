«Рома» — «Атлетик»: ставка Александра Мостового на встречу Лиги Европы в Италии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги Европы «Рома» — «Атлетик».

Ставка: 1:1 за 5.40.

«Рома» против «Атлетика». Такие два «трудяги» своих чемпионатов, которые часто за лидерами идут, но сами на верхушку таблиц подняться так и не могут. И как раз еврокубки, особенно если это не Лига чемпионов, являются для них хорошим шансом выиграть хоть какой-то значимый трофей. И сейчас вот один из клубов турнир покинет.

Если судить только по последним матчам, то лучше явно выглядят римляне. У них сейчас идёт серия из четырёх побед. Не уступал же коллектив в шести встречах. За этот период всего один раз сыграла вничью команда Раньери – с «Порту» (1:1). Но это была первая их встреча в стыковом матче, в ответной представитель Серии А уже победил 3:2 и прошёл дальше.

У «Атлетика» последние результаты не такие хорошие были. Чередовал он разные исходы, недавно на протяжении шести матчей только играл вничью и побеждал, а в последнем туре Ла Лиги эта серия прервалась – 0:1 от «Атлетико». Дважды кряду в последний раз баски выигрывали ещё в начале 2025 года.

Но я бы не основывался только на этой статистике в своём прогнозе. Можно тут даже рассмотреть, кого так много побеждали римляне недавно – в основном аутсайдеров Серии А, «Монцу» (4:0), «Венецию» (1:0), «Комо» (2:1). А «Атлетик» всё-таки уступил недавно только одному из лидеров Ла Лиги.

Кроме того, на дистанции баски выступают солидно и проводят сезон намного лучше. Банальным подтверждением является их турнирное положение – в Примере они идут четвёртыми, имеют отрыв от преследователей. Пусть и до борьбы за лидерство им пока тоже далеко. А вот «Рома» стабильно выступать начала только в последние месяцы. Результаты слабого старта мы видим и сейчас – в таблице Серии А команда Раньери до сих пор стоит ближе к середине, чем к еврокубкам.

Так что я бы не сказал, что «Рома» сейчас точно продлит свою серию побед. «Атлетик» — тяжёлый и крепкий соперник, который явно намерен далеко пройти в этой ЛЕ. Но встреча будет проходить в Риме, это плюс для хозяев поля.

Думаю, в первом матче они всё-таки не определят победителя – ничья 1:1 с коэффициентом 5.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».