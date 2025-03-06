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«Барыс» – «Сибирь»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч КХЛ

«Барыс» – «Сибирь»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч КХЛ
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Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч НХЛ «Барыс» – «Сибирь».

Ставка: индивидуальный тотал «Сибири» больше 3,5 за 2.50.

«Последний месяц сложился для «Сибири» неудачно. После паузы на Матч звезд новосибирцы заметно сдали и проиграли шесть из последних семи матчей. Если бы не значительный отрыв от девятого места, команда могла бы и вовсе лишиться путевки в плей-офф. Однако, похоже, досрочное попадание в розыгрыш Кубка Гагарина сыграло с клубом злую шутку, из-за чего игроки немного расслабились.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Тем не менее календарь на март дает основания полагать, что даже в нынешнем состоянии «Сибирь» удержит восьмую строчку. Команда проведет пять домашних встреч, а перед этим отправится в трехматчевое выездное турне, первая остановка – Казахстан.

В нынешнем сезоне «Барыс» практически не доставляет проблем соперникам. Особенно неудачно команда из Астаны проводит вторую половину чемпионата. В последнем матче «Барыс» потерпел разгромное поражение от «Трактора» (0:8), и этот результат полностью отражает разницу в классе. Маловероятно, что «Сибирь» не сможет настроиться на игру с таким слабым оппонентом — его можно обыграть даже при не самой высокой концентрации. Учитывая, что «Барыс» много пропускает, оптимальный вариант для ставки — индивидуальный тотал «Сибири» больше 3,5», — приводит слова Тубольцевой «ВсёПроСпорт».

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