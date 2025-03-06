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«Северсталь» – «Витязь»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ 6 марта

«Северсталь» – «Витязь»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ 6 марта
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Северсталь» – «Витязь».

Ставка: ТБ 5 за 1.60.

«Северсталь» еще недавно смотрелась чуть ли не явным фаворитом борьбы за второй кубковый посев на Западе. Однако в последние три недели вологодские металлурги проиграли 5 матчей из 7 – и теперь сильно рискуют начать плей-офф седьмыми. А ведь еще и календарь оставшихся встреч максимально сложный: 6 из 8 – против соперников с приставкой «топ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2025, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вот и получается, что для команды Козырева это самый важный матч марта. Побеждать надо во что бы то ни стало. И не спешите ставить на гарантированные два очка хозяев. «Витязь», потерявший шансы на плей-офф, не позволяет себе играть спустя рукава и выглядит очень достойно. Поражения – максимум с разницей в одну шайбу, а еще за те же самые последние три недели подмосковный клуб сумел обыграть «Салават» с минским «Динамо» и зацепить овертайм в Омске. Вот и теперь высок шанс на то, что гости вымотают «Северстали» все нервы и добьются как минимум ничьей в основное время. А то и победы – ведь «Витязь» выиграл у Череповца 2 из 3 очных матчей текущей регулярки. Зрители точно увидят больше пяти заброшенных шайб – закрываться не будут ни те, ни другие», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».

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