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«Торпедо» — «Авангард»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Нижнем Новгороде

«Торпедо» — «Авангард»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Нижнем Новгороде
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Торпедо» – «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» и ТБ 5.5 за 3.10.

«Вот уже три недели «Торпедо» строго чередует победы с поражениями. В понедельник команда Ларионова выиграла в Балашихе – значит, «Авангарду» она точно уступит. Если совсем серьёзно, то нижегородцы уже месяц не побеждают соперников с приставкой «топ». А «ястребы» за тот же месяц не проиграли вообще ни разу! Девять побед подряд, и на берегах Волги точно будет 10-я.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2025, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Омичи в 2025-м показывают себя разносторонней командой. Способной как на строгий и дисциплинированный хоккей во имя результата, так и на весёлую лихую игру с множеством заброшенных шайб. В гостях у «Торпедо» более вероятен второй сценарий. Команда Ларионова сама играет и другим даёт, но по сумме мастерства атаки «Авангард» на две головы сильнее. Берите победу сибиряков с солидной разницей и серьёзный тотал – шесть голов на двоих или даже больше», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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