«Детройт» — «Юта»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч НХЛ «Детройт» – «Юта».

Ставка: победа «Юты» за 2.75.

«Обе команды стремятся попасть в плей-офф, но пока остаются за его пределами, хотя сохраняют хорошие шансы. «Детройт» набрал столько же очков, сколько «Рейнджерс», который забирает сейчас вторую уайлд-кард. «Юта» отстаёт на четыре очка от восьмого места, которое удерживает «Калгари». Однако текущее состояние соперников заметно отличается.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 07 марта 2025, пятница. 03:00 МСК Детройт Ред Уингз Детройт Не начался Юта Солт-Лейк-Сити Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ред Уингз» переживают спад — три поражения подряд отбросили команду вниз по турнирной таблице. С учётом жёсткой конкуренции на Востоке это может стать критическим моментом. К тому же у «красных крыльев» серьёзные проблемы в меньшинстве: всего 69,9% нейтрализации, что является худшим показателем в лиге.

«Юта», напротив, на подъёме. Команда одержала шесть побед в девяти последних матчах, а домашняя серия сложилась особенно удачно — три выигрыша в четырёх встречах. В отличной форме Клейтон Келлер, набравший девять очков в пяти матчах. В прошлой игре Михаил Сергачёв установил личный рекорд по голам за сезон, забросив 11-ю шайбу. Дополнительное преимущество «Юты» — более продолжительный отдых по сравнению с «Детройтом», которому приходится играть на фоне плотного графика.

С учётом формы команд и последних результатов, оптимальная ставка — победа «Юты», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».