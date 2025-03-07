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Букмекеры оценили шансы «Краснодара» победить в Нижнем Новгороде

Букмекеры оценили шансы «Краснодара» победить в Нижнем Новгороде
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В пятницу, 7 марта, на стадионе «Нижний Новгород» состоится матч «Пари НН» — «Краснодар», который откроет программу 20-го тура чемпионата России по футболу. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.70, что приблизительно составляет 58% вероятности.

Победа «Пари НН» оценивается в 5.30 (18% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.10 (24%).

В то же время аналитики сомневаются, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.94. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.86.

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