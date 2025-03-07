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«Пари НН» — «Краснодар»: прогноз «Чемпионата»

«Пари НН» — «Краснодар»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Пари НН» — «Краснодар».

Ставка: обе забьют за 1.86.

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Команда Мурада Мусаева осталась без усиления зимой, сезон же возобновила домашней ничьей с «Крыльями Советов» (1:1). При этом самарский клуб ещё и открыл счёт, а потому хозяевам пришлось отыгрываться. Несмотря на преимущество во владении мячом, дожать соперника на своём поле не получилось.

Таким образом, краснодарцы упустили возможность воспользоваться осечкой «Зенита», который в матче с ЦСКА потерял очки. Более того, в чемпионскую гонку ворвался «Спартак», обыгравший «Оренбург» (2:0). Перед 20-м туром сформировалось троевластие. У каждого претендента по 40 очков. Интрига закручивается!

Реальные шансы вставить палки в колёса «Краснодару» есть у «Пари НН» Виктора Гончаренко. При всех несовершенствах его «Урал» в своё время хорошо настраивался на большие клубы. «Пари НН» — клуб схожего калибра. Так что на одного из лидеров РПЛ настрой в Нижнем Новгороде будет серьёзный. Как минимум на гол наиграть должны.

Однако у самого «Краснодара» с атакой порядок. Джон Кордоба уже привычно в пятёрке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги, а травмированного Эдуарда Сперцяна тренерский штаб как-нибудь заменит. Так что ждать голы в обе стороны в предстоящем матче — вполне логичное решение.

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