Названы шансы Овечкина забить «Детройту»

В субботу, 8 марта, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Детройт Ред Уингз». Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 1.73, что приблизительно равно 55% вероятности.

Победа «Детройта» по итогам трёх периодов оценивается в 3.60 — 26% вероятности. Если командам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 5.10 (19%).

На серию послематчевых бросков можно поставить за 10.0. В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.70.

Ставки на гол российского форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина принимаются с коэффициентом 1.80 (55%).