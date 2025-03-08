«Вашингтон» — «Детройт»: прогноз на матч 8 марта

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на встречу «Вашингтон» — «Детройт».

Ставка: победа «Вашингтона» за 1.73.

В прошлой встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Овечкин забросил очередную шайбу. Ови необходимо поддерживать хороший голевой темп для рекорда, а «Вашингтону» нужно быть в хорошем настроении для борьбы за победу в регулярном чемпионате. В нынешнем сезоне «Кэпиталз» очень хороши. В сводной таблице НХЛ спорят за первое место с «Виннипег Джетс» и уже почти наверняка квалифицируются в плей-офф.

«Детройт Ред Уингз», в свою очередь, приедет в столицу США при не самой приятной серии и без козырей в рукаве. Во-первых, в глаза бросаются два поражения от «Коламбус Блю Джекетс» с общим счётом 5:10. Да и в целом оборону назвать эталонной трудно. Количество пропущенных шайб уже близится к 200. Многовато, мягко говоря. У «Кэпиталз», например, 163 пропущенные шайбы.

Во-вторых, надо отметить, что у «Ред Уингз» накануне поездки к «Вашингтону» в гости встреча с дебютантом лиги — «Ютой». На всё это сил, конечно, может не хватить. «Кэпиталз» же, подготовленные и отдохнувшие, наверняка потирают руки. Думается, у Александра Овечкина будет хорошая возможность ещё сократить отставание от Гретцки, а его клуб победит и продолжит борьбу с «Виннипегом».