«Оренбург» — «Ростов»: прогноз и ставки на матч РПЛ

8 марта состоится матч 20-го тура чемпионата России, в котором «Оренбург» примет «Ростов». Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток запланирован на 12:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ростова» предлагается с коэффициентом 2.30, что равно приблизительно 43% вероятности.

Победа «Оренбурга» оценивается коэффициентом 3.10 (31%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.70 (26%).

В то же время аналитики считают, что матч «Оренбург» — «Ростов» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.86. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.66.