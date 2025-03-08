«Оренбург» — «Ростов»: прогноз на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу «Оренбург» — «Ростов».

Ставка: «Ростов» победит за 2.30.

Первым делом новому тренеру «Ростова» нужно заняться прокачкой реализации. С контролем мяча, позиционной игрой и созданием моментов нет никаких проблем. Только в первые 10 минут игры с «Динамо» жёлто-синие должны были забить два или три мяча. А соорудили только один гол, да и тот был отменён из-за крохотного офсайда.

«Оренбург» возобновил сезон значительно хуже. По делу уступил на выезде «Спартаку» (0:2). Поражение стало для сине-белых седьмым подряд в чемпионате России. Длительность безвыигрышной серии в первенстве составляет уже 18 встреч. Первая лига, встречай.

В сердцах замыкающие турнирную таблицу РПЛ оренбуржцы, видимо, смирились с вылетом во второй по значимости дивизион России. Запущен процесс перестройки. Клуб из одноимённого города покинули легионеры, которые образовывали основной костяк. Взамен у «Енисея» приобретён 23-летний нападающий Максим Савельев.

Владимир Слишкович не теряет веры в то, что получится сохранить прописку в РПЛ. Однако с имеющимися ресурсами и в нынешнем положении нагнать отставание в восемь очков просто невозможно. Футболисты в подавленном состоянии из-за плохих результатов. Остро реагируют, если что-то не получается. А не получается практически всё. Не получится и теперь.