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«Локомотив» — «Ахмат»: прогноз Эдуарда Мора на матч РПЛ в Москве

«Локомотив» — «Ахмат»: прогноз Эдуарда Мора на матч РПЛ в Москве
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Ахмат».

Ставка: ничья или победа «Локомотива» в один мяч за 2.00.

В 20-м туре Российской Премьер-Лиги в Москве «Локомотив» сыграет против «Ахмата».

«Локомотив» после ничьей в Махачкале на четыре очка отстаёт от команд, которые занимают первые три места. «Ахмат» после домашней победы вышел из зоны прямого вылета. Правда, он всего лишь на два очка опережает «Факел». Безусловно, командам нужно играть на победу.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2025, пятница. 20:15 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По игре «Локомотива» пока судить сложно. Всё-таки поле в Махачкале было не лучшего качества. А вот «Ахмат» показал, что команда находится в отличной форме и физически готова. Я думаю, что «Локомотиву» точно просто не будет. Фаворит у букмекеров однозначно «Локомотив». Но я бы не был так категоричен. Ничего неожиданного не будет, если «Ахмат» вырвет ничью. А если уж «Локомотив» и победит, то с разницей в один мяч и не более. То есть победа если и будет, то трудовой и тяжёлой.

Я думаю, что игра не будет открытой, но и сильно закрытой тоже вряд ли. Будет много скоростной работы, соответственно, много фолов и жёлтых карточек. Так что вот мои прогнозы на эту игру: ничья или победа «Локомотива» в один мяч, а также тотал жёлтых карточек больше 4.5», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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