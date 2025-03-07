«Локомотив» — «Ахмат»: прогноз Виктора Гусева на игру РПЛ 7 марта

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Ахмат».

Ставка: гол Батракова за 2.32.

«Локомотив» в первом туре после зимней паузы добыл ничью (1:1) в Махачкале, отыгравшись лишь в концовке. Второй бомбардир чемпионата — Батраков — не забил, хотя был активен и имел хорошие шансы. Юный лидер команды, не отметившийся голами и в товарищеских матчах, показал, что набирает былую форму.

«Локомотив», который не лучшим образом выглядел перед Новым годом, но при этом не сделал никаких заметных приобретений, идёт на пятом месте. По домашним матчам клуб занимает третью позицию. Здесь он бескомпромиссен: семь побед и два поражения при отсутствии ничьих. Хотя разница мячей для столь высокого места весьма странная: 16:12. А в общей таблице по пропущенным (27 в 19 матчах) — это уровень середины таблицы и, например, больше, чем у занимающего предпоследнее место «Факела».

«Ахмат» в предыдущем туре дома выиграл у «Рубина» (2:1), но снова пропустил и лишь немного подправил свои дела. Команда располагается на третьем месте от конца таблицы, а в гостях победила лишь однажды при пяти поражениях и двух ничьих.

В августовском матче «Локомотив» на чужом поле учинил сопернику (известному своим настроем и упёртостью именно дома) разгром — 5:0. Тогда точку в добавленное время поставил лучший игрок встречи Батраков. В предстоящей встрече тоже возможно большое количество голов (если не помешает погода в Москве), но на этот раз, вероятно, забьют обе команды.

«Локомотив» дома (до последней победы в конце 2023 года) три раза подряд проиграл «Ахмату». Хотя спроецировать это на предстоящую игру довольно сложно. Похоже, что железнодорожники, имеющие проблемы сзади, всё же готовы прибавлять.

У них на данный момент нет травмированных игроков, а вот соперник остаётся без Бериши, Швеца, Богосаваца, Харина… 33 пропущенных «Ахматом» мяча — тоже серьёзная проблема. При этом отчаянная борьба грозненцев за сохранение места в Премьер-лиге, конечно, сильный стимул. И вполне заслуженная победа над «Рубином» тому подтверждение. Ставим на гол Батракова», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».