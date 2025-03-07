«Локомотив» — «Ахмат»: ставка Дмитрия Градиленко на матч чемпионата России

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Ахмат».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.30.

«Локомотив» и «Ахмат» сыграют в 20-м туре РПЛ. Обязан напомнить, что в своих первых матчах в 2025 году команды набрали очки. «Ахмат» дома победил «Рубин», кстати, проигрывая по ходу матча. А «Локомотив» на выезде сумел в конце игры свести матч вничью против «Динамо» Махачкала.

Не могу сказать, что «Ахмат» — удобный соперник для «Локомотива» в Москве. Если мы посмотрим на последние пять домашних матчей, то увидим, что «Ахмат» выиграл трижды, а «Локо» — всего лишь два раза, а ничья была аж семь матчей назад. В 2018 году команды сыграли 0:0.

И в этом матче я не жду много забитых голов. Тотал меньше 2.5 за 2.30, считаю, суперпари. А ничья в матче за 4.60, конечно же, рискованная ставка. Но почему бы нет? Все же начало чемпионата, команды ещё не набрали, как говорится, ход. Голевых моментов, по моему мнению, будет не так много, и тем более забитых мячей.

Так что я за тотал меньше 2.5», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».