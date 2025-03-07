Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Локомотив» — «Ахмат»: ставка Дмитрия Градиленко на матч чемпионата России

«Локомотив» — «Ахмат»: ставка Дмитрия Градиленко на матч чемпионата России
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Ахмат».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.30.

«Локомотив» и «Ахмат» сыграют в 20-м туре РПЛ. Обязан напомнить, что в своих первых матчах в 2025 году команды набрали очки. «Ахмат» дома победил «Рубин», кстати, проигрывая по ходу матча. А «Локомотив» на выезде сумел в конце игры свести матч вничью против «Динамо» Махачкала.

Не могу сказать, что «Ахмат» — удобный соперник для «Локомотива» в Москве. Если мы посмотрим на последние пять домашних матчей, то увидим, что «Ахмат» выиграл трижды, а «Локо» — всего лишь два раза, а ничья была аж семь матчей назад. В 2018 году команды сыграли 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2025, пятница. 20:15 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

И в этом матче я не жду много забитых голов. Тотал меньше 2.5 за 2.30, считаю, суперпари. А ничья в матче за 4.60, конечно же, рискованная ставка. Но почему бы нет? Все же начало чемпионата, команды ещё не набрали, как говорится, ход. Голевых моментов, по моему мнению, будет не так много, и тем более забитых мячей.

Так что я за тотал меньше 2.5», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Локомотив» — «Ахмат». Железнодорожники включаются в чемпионскую гонку
«Локомотив» — «Ахмат». Железнодорожники включаются в чемпионскую гонку
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android