«Пари НН» — «Краснодар»: ставка Александра Мостового на матч 20-го тура РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Краснодар».

Ставка: 1:1 за 6.40.

«Пари НН» на своём поле примет «Краснодар» в 20-м туре чемпионата России. «Быки» неделю назад потеряли очки, но первое место они всё ещё занимают, хотя делят его сразу с двумя противниками. Не уверен, что сейчас команда Мусаева добудет три очка.

Не лучший старт у «Краснодара» был в 2025 году. В первом же официальном матче в РПЛ он потерял очки, не смог обыграть команду, которая стоит в таблице ближе к зоне вылета, чем к топ-5, — 1:1 с «Крыльями Советов». Провалили «быки» первую половину встречи, вернулись в игру только во втором тайме. Стоит, конечно, похвалить тут и самарцев, они отлично держались, могли даже больше забить в первой 45-минутке. Неуютная игра для «Краснодара», ещё и Сперцяна потеряли надолго.

«Пари НН» лучше провёл матч в 19 туре РПЛ. Соперник у него был серьёзный — «Акрон». Тольяттинцы были небольшими фаворитами в их противостоянии, но по итогу они проиграли — 1:2. Большую часть матча нижегородцы доминировали, старт второго тайма им особенно удался, быстро они два мяча забили растерявшемуся «Акрону». Затем смогла команда Гончаренко сдержать натиск соперника.

В таблице противники после прошлых выходных не так сильно поменяли свое положение. «Краснодар» всё ещё занимает первую строчку, даже несмотря на пятую кряду потерю очков в РПЛ, если мы учитываем конец 2024 года. Но вот делит он лидерство теперь не только с «Зенитом», но и со «Спартаком». Особенно интересно, что питерцы тоже в прошлом туре потеряли очки и не смогли воспользоваться оплошностью «быков».

А вот «Пари НН» всё ещё идёт достаточно низко — 11-е место с 19 баллами. Хотя вот отрыв от большинства вылетающих соперников у него уже составляет три и более очков. Так что хотя бы в ближайшее время подопечные Гончаренко могут не думать о борьбе за выживание. Хотя и расслабляться им тоже некогда.

Интересная ситуация и с их очными встречами. Они уже трижды сыграли в этом сезоне. Дважды у «Краснодара» проблем не возникало — 2:1 в РПЛ, 1:0 в Кубке. Но вот важнее была третья их встреча, которая была ответной в групповом раунде Кубка России. В той игре победил уже «Пари НН». Причём как раз из-за этой неудачи подопечные Мусаева финишировали третьими в группе и не вышли в плей-офф Пути РПЛ, а попали в Путь регионов.

Так что есть дополнительная мотивация у «Краснодара», помимо той, что касается борьбы за лидерство в РПЛ с «Зенитом» и «Спартаком». Думаю, «быки» очень постараются выиграть. Но непросто им будет. Ладно бы тут был противник из зоны вылета. Но «Пари НН» неделю назад неплохо выглядел.

Так что предположу, что серия без побед у «Краснодара» продлится и сейчас. Ставлю на ничью у них — точный счёт 1:1 за 6.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».