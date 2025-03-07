«Пари НН» — «Краснодар»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Пари НН» — «Краснодар».

Ставка: победа «Пари НН» с форой (+1) за 1.77.

«Пари НН» против «Краснодара». Встречаются команды, которые в чемпионате решают совершенно разные задачи. Команда из Нижнего Новгорода имеет 19 очков, а это всего лишь на одно больше, чем у тех, кто сейчас находится в зоне переходных матчей. А «Краснодар» делит первое место со «Спартаком» и «Зенитом» — у них по 40 очков.

По-разному провели свои первые встречи команды после зимней паузы. «Пари НН» выиграл 2:1 у «Акрона» дома. А «Краснодар» не только не смог дома одержать победу над «Крыльями Советов», но и потерял своего лидера — в том матче ушёл с поля из-за травмы в середине второго тайма Эдуард Сперцян. И будет он играть в следующей встрече или нет — мы не знаем. А тот матч закончился в ничью — 1:1.

Могу предположить, что и в этой игре «Краснодару» будет сложно добиться победы в Нижнем Новгороде. Возможен ничейный исход. Но я предлагаю аккуратную ставку — фора (+1) на «Пари НН» за 1.77. Всё же потеря «Краснодаром» своего лидера может сильно повлиять на результат», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».