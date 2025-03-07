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«Вегас» – «Питтсбург»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ

«Вегас» – «Питтсбург»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ
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Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч НХЛ «Вегас» – «Питтсбург».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.30.

«Фаворит этой встречи очевиден — «Вегас» заметно превосходит нынешний «Питтсбург», который в этом сезоне скорее претендует на первый пик драфта, чем на плей-офф. У «Пингвинз» серия из трех поражений и восемь неудач в последних десяти матчах. «Голден Найтс», напротив, набирают ход — шесть побед в семи последних встречах. Неудачный отрезок конца января – начала февраля уже позади.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Питтсбург» пропускает больше всех в лиге — 232 шайбы (в среднем 3,63 за игру). «Вегас» же входит в топ-6 команд по результативности — 203 заброшенные шайбы (в среднем 3,33 за матч). В обороне «Голден Найтс» выглядят надежнее, особенно когда в воротах стоит Эдин Хилл (90,6% отраженных бросков). У его сменщика Ильи Самсонова (который, вероятно, выйдет в этой встрече) статистика чуть хуже — 88,7%. Все это дает основания ожидать результативную игру. Оптимальная ставка — тотал больше 5,5», — приводит слова Тубольцевой «ВсёПроСпорт».

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