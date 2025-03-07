«Динамо» Москва — «Локомотив»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч КХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Локомотив».

Ставка: ничья за 3.80.

«Динамо» подходит к матчу с лидером чемпионата, имея четыре победы подряд. «Локомотив» отправляется в Москву после двух успешных игр. В составе бело-голубых в последнее время выделяются Дмитрий Рашевский и Максим Комтуа — оба набрали по пять очков в пяти последних встречах. Единственный минус для команды Алексея Кудашова — травма основного вратаря Владислава Подъяпольского. Однако его сменщик Максим Моторыгин пока выглядит уверенно.

У «Локомотива» Даниил Исаев только набирает форму после полуторамесячного отсутствия из-за травмы. Команда пережила небольшой февральский спад, но сейчас вновь выходит на пик формы.

Очные встречи этих соперников всегда проходят в равной борьбе. В четырёх матчах этого сезона счёт в противостоянии — 2-2. Если и в этот раз реализация моментов оставит желать лучшего (что случается с обеими командами), велика вероятность дополнительного времени. В этой игре, скорее всего, будет больше борьбы, чем зрелищного хоккея, что только увеличивает шансы на ничью в основное время. Предлагаю ставку: ничья в основное время», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».