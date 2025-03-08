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«Факел» — «Зенит»: прогноз и ставка на матч чемпионата России

«Факел» — «Зенит»: прогноз и ставка на матч чемпионата России
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8 марта состоится матч 20-го тура чемпионата России, в котором «Факел» примет «Зенит». Встреча пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток запланирован на 14:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.49, что составляет приблизительно 67% вероятности.

Победа «Факела» оценивается коэффициентом 7.90 (12%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.40 (21%).

В то же время аналитики считают, что матч «Факел» — «Зенит» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.12. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.28.

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