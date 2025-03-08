«Факел» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на игру «Факел» — «Зенит».

Ставка: «Зенит» победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.00.

Дома сине-белые потерпели всего два поражения в текущем розыгрыше РПЛ. Поддержку любимому клубу болельщики обеспечивают огненную. Тем не менее для «Зенита» воронежцев всё же нельзя назвать сложным соперником. В первом круге петербуржцы уверенно победили со счётом 3:1.

То было в Санкт-Петербурге, однако статистика очных встреч в Воронеже также всецело на стороне сине-бело-голубых. Они выиграли пять из восьми предыдущих. Другие три ознаменовались ничейным исходом. И ни в одной соперники не забили на двоих больше трёх мячей.

Исходя из этого, можно остановиться на П2 + ТМ 3.5 мяча с коэффициентом 2.00. От разницы в классе никуда не уйдёшь. «Зенит», по обыкновению, борется за чемпионство. «Факел» ведёт борьбу за выживание. Несмотря на приобретение бразильского нападающего Луиса Энрике, с результативностью у петербуржцев дела по-прежнему обстоят не очень. Ни в одном из семи последних матчей РПЛ не забили больше двух мячей. Плюсик в пользу небольшого количества голов в Воронеже.