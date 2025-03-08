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ЦСКА — «Химки»: прогноз и ставка на матч РПЛ

ЦСКА — «Химки»: прогноз и ставка на матч РПЛ
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8 марта состоится матч 20-го тура чемпионата России, в котором московский ЦСКА примет подмосковные «Химки». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 1.51, что составляет приблизительно 65% вероятности.

Победа «Химок» оценивается коэффициентом 6.80 (14%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.60 (21%).

В то же время аналитики считают, что матч ЦСКА — «Химки» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.81.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92.

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