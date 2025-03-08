ЦСКА — «Химки»: прогноз на матч в Москве

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на матч ЦСКА — «Химки».

Ставка: ЦСКА победит + тотал больше 1.5 гола за 1.78.

Стабильности в игре команде Николича не хватает. Однако есть некая закономерность. Очки ЦСКА теряет во встречах с одними и теми же соперниками: дважды не смог победить «Зенит», «Ростов» и «Рубин». «Химки» в первом круге на выезде обыграл весьма уверенно — 2:0.

Если в гостях получилось, то на своём поле армейцы должны победить не менее убедительно. Дома «Химки» проигрывают куда реже, чем на выезде (четыре поражения против девяти). Только благодаря поддержке болельщиков возобновили сезон с победы над «Факелом» (1:0).

«Огнеопасные» значительно больше владели мячом, опаснее атаковали. Подвела реализация, что часто с ними случается. Неудивительно, что располагающаяся в зоне вылета команда смотрелась лучше красно-чёрных. Зимой «Химки» покинули сразу 10 футболистов, и у Франка Артиги осталось совсем мало огневой мощи.

Заключить пари на П1 + ТБ 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78. Четыре последние очные встречи, включая товарищескую, закончились именно так. В нынешнем виде «Химки» видятся безобидным для армейцев соперником. Поставщиком очков, если угодно.