Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЦСКА — «Химки»: прогноз на матч в Москве

ЦСКА — «Химки»: прогноз на матч в Москве
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на матч ЦСКА — «Химки».

Ставка: ЦСКА победит + тотал больше 1.5 гола за 1.78.

Материалы по теме
«Факел» — «Зенит». Сергей Семак напрасно беспокоится
«Факел» — «Зенит». Сергей Семак напрасно беспокоится

Стабильности в игре команде Николича не хватает. Однако есть некая закономерность. Очки ЦСКА теряет во встречах с одними и теми же соперниками: дважды не смог победить «Зенит», «Ростов» и «Рубин». «Химки» в первом круге на выезде обыграл весьма уверенно — 2:0.

Если в гостях получилось, то на своём поле армейцы должны победить не менее убедительно. Дома «Химки» проигрывают куда реже, чем на выезде (четыре поражения против девяти). Только благодаря поддержке болельщиков возобновили сезон с победы над «Факелом» (1:0).

«Огнеопасные» значительно больше владели мячом, опаснее атаковали. Подвела реализация, что часто с ними случается. Неудивительно, что располагающаяся в зоне вылета команда смотрелась лучше красно-чёрных. Зимой «Химки» покинули сразу 10 футболистов, и у Франка Артиги осталось совсем мало огневой мощи.

Заключить пари на П1 + ТБ 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78. Четыре последние очные встречи, включая товарищескую, закончились именно так. В нынешнем виде «Химки» видятся безобидным для армейцев соперником. Поставщиком очков, если угодно.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android