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«Динамо» — «Динамо» Махачкала: прогноз и ставка на матч РПЛ

«Динамо» — «Динамо» Махачкала: прогноз и ставка на матч РПЛ
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В субботу, 8 марта, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится матч 20-го тура чемпионата России по футболу «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение подопечным Марцела Лички. Сделать ставку на победу московского «Динамо» предлагается с коэффициентом 1.55, что приблизительно составляет 63% вероятности.

Победа махачкалинского «Динамо» оценивается в 6.50 (15%), а на ничейный исход можно поставить за 4.40 (22%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.87.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94. Наиболее вероятным представляется счёт 1:0 в пользу «Динамо» (7.40).

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