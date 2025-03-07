OLIMPBET вернёт деньги за цветы к 8 марта

8 марта — день, когда мужчины по всей стране стремятся порадовать женщин красивыми подарками и, конечно же, цветами. По данным опросов, для 65% мужчин цветы — это беспроигрышный вариант подарка. Однако праздничные хлопоты — это не только радость, но и ощутимые расходы. Букмекерская компания OLIMPBET, отлично понимая свою аудиторию, бóльшую часть которой составляют мужчины, решила поддержать клиентов в этот день и запустила специальную акцию «Фрибет за букет».

Суть акции проста: OLIMPBET компенсирует пользователям 50% стоимости купленного букета (но не более 5 тыс. рублей). Участвовать в акции может любой зарегистрированный клиент букмекера, выполнив несколько простых условий:

1. подписаться на телеграм-канал OLIMPBET;

2. оставить в комментариях к праздничному посту фото букета с чеком на его покупку и указать номер личного кабинета.

Каждый участник может загрузить только одно фото. Букмекер рандомайзером выберет 100 счастливчиков, отметившихся под постом, и вручит им приятный бонус.

«Мы знаем, как важен этот день не только для женщин, но и для мужчин, ведь нужно поздравить мам, бабушек, любимых, коллег, подруг. И при этом хочется сделать приятное, не считая каждый рубль. Мы решили немного облегчить этот процесс, чтобы у наших клиентов осталось больше возможностей для праздника», — отметили в OLIMPBET.

OLIMPBET вновь доказывает, что заботится о своих клиентах не только в мире спорта, но и в повседневной жизни. Акция действует 7 и 8 марта, так что у всех есть шанс совместить приятное с полезным — порадовать близких и получить бонус для новых побед.

Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «Олимп».