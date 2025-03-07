OLIMPBET вручил первые автомобили победителям хоккейного розыгрыша

Букмекерская компания OLIMPBET подвела первые итоги масштабного розыгрыша «Шайба.Тачка. OLIMPBET»: два счастливчика получили свои автомобили Exeed RX. Вручения прошли 4 марта в Москве на «ЦСКА-Арене» и 6 марта в Хабаровске на «Платинум Арене».

Первый автомобиль был вручён во время матча ЦСКА — СКА в Москве. Несмотря на то что столичный клуб уступил сопернику, болельщики стали свидетелями яркого события. Во втором зрители увидели эффектное лазерное шоу, после которого актёр Владимир Сычёв, амбассадор OLIMPBET, вручил ключи от автомобиля 25-летнему победителю по имени Дени, сотруднику IT-компании.

«Обычно я ставил на футбол, но какое-то время назад увлёкся хоккеем — стал ходить на матчи и делать ставки тоже. Когда увидел розыгрыш, сразу решил участвовать, но на победу не рассчитывал, конечно. Выигрыш стал приятной неожиданностью», — поделился эмоциями Дени.

Второй автомобиль был разыгран 6 марта в Хабаровске во время встречи ХК «Амур» — ХК «Салават Юлаев». В этом матче «Салават Юлаев» оказался сильнее — встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Однако это не расстроило победителя розыгрыша «Шайба.Тачка. OLIMPBET» — им стал Александр, который прилетел на игру из Красноярска. Ключи от кроссовера Exeed RX ему вручил популярный хоккейный блогер Hockey Stigg.

Розыгрыш продолжается! До середины апреля у всех клиентов OLIMPBET есть шанс выиграть один из оставшихся шести автомобилей. Для участия достаточно делать ставки на хоккей и верить в свою удачу!

Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «Олимп».