«Оренбург» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич дал прогноз на матч «Оренбург» – «Ростов» в 20-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.17.

«В дневном матче субботы «Оренбург» сыграет против «Ростова». Игра стартует в 12 часов по Москве. «Ростов» после очень хорошей, убедительной в целом игры с «Динамо» выездную встречу проведёт на искусственном поле с «Оренбургом», который тоже, может быть, немножечко отвык от искусственного газона на «Газовике», потому что долгое время готовился в Турции. Только вот последние дни команда привыкала к новым для себя условиям.

Домашний матч для «Оренбурга», дневной, может быть, «Ростов» после дороги долгой ещё не успеет проснуться, и команда Владимира Слишковича может этим воспользоваться. Для «Оренбурга» сейчас нет первостепенных или второстепенных матчей, каждая игра как финал. Нужны три очка, чтобы попытаться зацепиться за Премьер-Лигу и попасть в стыковые матчи. Про спасение напрямую уже никто не говорит. Если «Оренбург» хочет спастись, конечно, надо выигрывать, особенно в домашних матчах с командами, не очень мотивированных. «Ростов» мотивирован в каждом матче, от игры к игре идёт команда, но седьмое-восьмое место — это предел для Джонатана Альбы и его нынешнего тренерского штаба.

Я думаю, что развесёлая получится игра. «Оренбургу» надо рисковать, надо действовать авантюрно, надо играть в атаку, чтобы выиграть. А у «Ростова» хорошая группа впереди, которая тоже может что-то, безусловно, придумать. Поэтому мой прогноз – «обе забьют и тотал больше 2.5» за 2.17», — приводит слова Генича «РБ Спорт».