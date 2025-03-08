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«Факел» — «Зенит»: прогноз Владислава Радимова на матч РПЛ в Воронеже

«Факел» — «Зенит»: прогноз Владислава Радимова на матч РПЛ в Воронеже
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Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» и ТМ 3.5 за 1.93.

«Факел» дома довольно агрессивен, и «Зенит» прессингует не очень хорошо. То есть у «Факела» точно будут подходы к штрафной, к тому же клуб играет вертикально и часто использует фланги. Поэтому мне очень нравится ставка на индивидуальный тотал угловых «Факела» больше (3.5).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В то же время «Зенит» всё-таки обязан выиграть этот матч. Класс игроков скажется, но высокой результативности мы не увидим. Во-первых, ещё не так жарко. Во-вторых, «Факел» – упрямая команда, что мы видели всегда. Это подтвердила и первая игра после зимнего перерыва, где случилось поражение от «Химок» со счётом 0:1, то есть было мало голов. Я думаю, что сыграет ставка на тотал меньше (3.5) и победу «Зенита», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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