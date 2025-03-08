«Факел» — «Зенит»: ставка Дмитрия Градиленко на матч РПЛ 8 марта

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» и тотал меньше 3.5 за 2.00.

«Факел» сыграет с «Зенитом» в 20-м туре чемпионата России. «Зенит» — 40 очков и в таблице делит первое и третье места с «Краснодаром» и «Спартаком». «Факел» — 14 очков и 15-е место. «Зенит» — 27 мячей забито, 12 – пропущено. У «Факела» немножко цифры наоборот — 11 всего забитых голов и 26 – пропущенных.

Дома «Факел» играет на стадионе с искусственным газоном. И из девяти матчей выиграл только раз — у «Оренбурга» 1:0. Но при этом шесть раз сыграл вничью он. Но в соперниках у них была только одна команда из топ-6 — это «Динамо» Москва, с ними они сыграли 1:1.

В октябре прошлого года команды уже играли в Воронеже в рамках Кубка России. «Зенит» играл вторым составом и добился победы 1:0. Гол забил Ерохин. Конечно же, гости сильнее и по исполнителям, и по игре, и, естественно, как я говорил выше, по количеству очков набранных. По всем показателям «Зенит» лучше, но за счёт болельщиков, которые заполнят стадион под завязку, в этом я уверен, за счёт искусственного поля, за счёт запредельной самоотдачи «Факел» может преподнести сюрприз. Ведь даже одно очко для них будет считаться отличным результатом.

К прогнозу. «Факел» не забьёт, в этом я уверен на 99%, у них просто некому забивать. Тем более один из лучших нападающих Марков зимой покинул команду. Но и много «Факел» не пропустит. Поэтому победа «Зенита» и тотал меньше 2.5 за 3.10 — это даже очень жирно. Но а я за такой прогноз — победа «Зенита» и тотал меньше 3.5 забитого мяча в матче за коэффициент 2.00», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».