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ЦСКА — «Химки»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

ЦСКА — «Химки»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России
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Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА – «Химки» в 20-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.15.

«Химки» одержали важнейшую победу в очном противостоянии с «Факелом», вымученную победу с голом Фариньи. Отбились во втором тайме, мало что позволили создать воронежцам. И сейчас ситуация в турнирной таблице для «Химок» в целом выглядит мягкой и не очень напряжённой. Да, «Химки» не в зоне стыковых матчей. Да, им тяжело будет подняться повыше, но «Химки» — команда играющая, где надо, они, конечно, могут закрыться, но, мне кажется, с ЦСКА подмосковному клубу будет очень непросто совладать.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Армейцы хороший первый тайм провели в Петербурге, показали хорошую в целом функциональную готовность, немножечко там не сработали замены Марко Николича. Может быть, не все игроки в ромбе себя проявляют по максимуму и выделяют свои лучшие качества. Но здесь домашняя игра для ЦСКА. Если не подведёт реализация, то, я думаю, армейцы спокойно должны будут брать своё и побеждать уверенно, как минимум с разницей в два мяча.

Мой прогноз — ЦСКА выиграет с форой (-1.5) за коэффициент 2.15», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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