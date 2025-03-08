ЦСКА — «Химки»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА – «Химки» в 20-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.15.

«Химки» одержали важнейшую победу в очном противостоянии с «Факелом», вымученную победу с голом Фариньи. Отбились во втором тайме, мало что позволили создать воронежцам. И сейчас ситуация в турнирной таблице для «Химок» в целом выглядит мягкой и не очень напряжённой. Да, «Химки» не в зоне стыковых матчей. Да, им тяжело будет подняться повыше, но «Химки» — команда играющая, где надо, они, конечно, могут закрыться, но, мне кажется, с ЦСКА подмосковному клубу будет очень непросто совладать.

Армейцы хороший первый тайм провели в Петербурге, показали хорошую в целом функциональную готовность, немножечко там не сработали замены Марко Николича. Может быть, не все игроки в ромбе себя проявляют по максимуму и выделяют свои лучшие качества. Но здесь домашняя игра для ЦСКА. Если не подведёт реализация, то, я думаю, армейцы спокойно должны будут брать своё и побеждать уверенно, как минимум с разницей в два мяча.

Мой прогноз — ЦСКА выиграет с форой (-1.5) за коэффициент 2.15», — приводит слова Генича «РБ Спорт».