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ЦСКА — «Химки»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу РПЛ

ЦСКА — «Химки»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу РПЛ
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Химки».

Ставка: точный счёт 1:0, 2:0 или 3:0 за 2.50.

«Без сомнения, ЦСКА — явный фаворит. И это подтверждает последняя игра армейцев в чемпионате. В Санкт-Петербурге они провели очень качественный матч, но не смогли победить, но и не проиграли.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
1-й тайм
0 : 0
Химки
Химки

А подмосковные футболисты в последней игре, по моему мнению, в равной игре одержали победу над «Факелом» 1:0. И покинули они зону переходных матчей. Рассчитывать на очки на «ВЭБ Арене» сложно, шансов мало. Даже в домашнем матче против «Факела» им с трудом удавалось создавать голевые моменты. Атака у «Химок» не впечатляет.

На 100% уверен в победе армейцев и уверен, что Акинфеев проведёт очередной «сухой» матч. Поэтому — точный счёт в матче 1:0, 2:0 и 3:0 за 2 50, я считаю, неплохо», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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