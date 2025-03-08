«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: прогноз Константина Генича на матч 20-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» – «Динамо» Махачкала в 20-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 1.5 во втором тайме за 2.08.

«Динамовское противостояние нас ждёт на «ВТБ Арене». Домашний матч для Марцела Лички и московского «Динамо», которое осталось без Константина Тюкавина. Он был успешно прооперирован в Мюнхене. Как динамовцы будут выглядеть в атаке — пока загадка, возможно, даже для болельщиков московского «Динамо». Есть вариант с Маухубом, но тогда придётся считать количество легионеров и думать, кого выпускать: Фомина, или снова Скопинцева на место в обороне, либо Гладышева, который может сыграть на позиции центрфорварда. В общем, варианты есть. Но главный вариант для «Динамо» — это удачно сыграть дома после очень плохой по качеству игры в Ростове-на-Дону. Динамовцы постараются реабилитироваться.

У Махачкалы не сыграют Глушков и Касинтура, это два основных футболиста, это большие потери для состава Махачкалы. Как играет Махачкала — понятно, она вяжет по рукам и ногам физически в центре поля, мало позволяет создать моментов у своих ворот. Но класс игроков московского «Динамо» должен сделать разницу. И если в первом тайме динамовцы ещё могут помучиться, то во втором тайме, когда Махачкала будет чуть подседать, динамовцы могут воспользоваться своим превосходством в мастерстве.

Мой прогноз на эту встречу – «тотал 2-го тайма больше 1.5 мяча» за 2.08», — приводит слова Генича «РБ Спорт».