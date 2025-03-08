Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: прогноз Константина Генича на матч 20-го тура РПЛ

«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: прогноз Константина Генича на матч 20-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» – «Динамо» Махачкала в 20-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 1.5 во втором тайме за 2.08.

«Динамовское противостояние нас ждёт на «ВТБ Арене». Домашний матч для Марцела Лички и московского «Динамо», которое осталось без Константина Тюкавина. Он был успешно прооперирован в Мюнхене. Как динамовцы будут выглядеть в атаке — пока загадка, возможно, даже для болельщиков московского «Динамо». Есть вариант с Маухубом, но тогда придётся считать количество легионеров и думать, кого выпускать: Фомина, или снова Скопинцева на место в обороне, либо Гладышева, который может сыграть на позиции центрфорварда. В общем, варианты есть. Но главный вариант для «Динамо» — это удачно сыграть дома после очень плохой по качеству игры в Ростове-на-Дону. Динамовцы постараются реабилитироваться.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У Махачкалы не сыграют Глушков и Касинтура, это два основных футболиста, это большие потери для состава Махачкалы. Как играет Махачкала — понятно, она вяжет по рукам и ногам физически в центре поля, мало позволяет создать моментов у своих ворот. Но класс игроков московского «Динамо» должен сделать разницу. И если в первом тайме динамовцы ещё могут помучиться, то во втором тайме, когда Махачкала будет чуть подседать, динамовцы могут воспользоваться своим превосходством в мастерстве.

Мой прогноз на эту встречу – «тотал 2-го тайма больше 1.5 мяча» за 2.08», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала. Личка нагрузит голкипера гостей
«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала. Личка нагрузит голкипера гостей
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android