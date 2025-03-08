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«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: ставка Игоря Семшова на игру РПЛ

«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: ставка Игоря Семшова на игру РПЛ
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч российской Премьер-лиги «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала.

Ставка: ТМ 3 за 1.60.

«Московское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице. В прошлом туре «бело-голубые» сыграли вничью с «Ростовом» — 1:1. В национальном чемпионате москвичи не проигрывают уже восемь матчей подряд.

Махачкалинское «Динамо» находится на 13-й позиции. В последних пяти матчах РПЛ команда одержала одну победу, однажды проиграла и три раза сыграла вничью. В прошлом туре они сыграли вничью с «Локомотивом» 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последняя встреча команд состоялась 29 сентября 2024 года и завершилась победой московского клуба.

Московское «Динамо» все еще продолжает бороться за призовые места. Не попадание в медали может стоить Марцеллу Личке своего поста. У команды сбалансированное нападение и отличная защита, однако команда почти на полгода потеряла своего лидера Константина Тюкавина. В отсутствии нападающего есть хороший шанс проявить себя у марокканца Маухуба и бразильца Артура Гомеса.

Махачкалинское «Динамо» мало пропускает и еще меньше забивает. Москвичи тоже часто не могут забить более двух мячей за игру. Поставим на исход тотал меньше трех», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

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