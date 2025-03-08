«Барселона» — «Осасуна»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Барселона» — «Осасуна».

Ставка: победа «Барселоны» 2:0 за 8.20.

«Барселона» вернулась недавно на первое место в Примере. Произошло это не без помощи «коллег» из Мадрида, которые вдвоём начали часто терять очки. Собственно, «Реал», кажется, и не собирается останавливаться, всё ещё терпит он много неудач, из-за чего немного отстаёт уже от сине-гранатовых. А вот «Атлетико» пока ещё «сидит на хвосте» у подопечных Флика – разрыв между первым и вторым местами насчитывает всего одно очко.

Но в неудачу со стороны «Барселоны» верится с трудом. В 2025 году клуб преобразился по сравнению с тем, как он выступал в конце прошлого года. За более чем два месяца каталонцы так ни разу и не проиграли, всего несколько раз сыграли вничью. В том числе удалось им выиграть Суперкубок Испании, в финале унизив как раз «Реал» — 5:2.

Сейчас, само собой, сложнее будет «Барсе» из-за графика матчей. Вернулась Лига чемпионов, 1/8 финала. Там вроде бы и не самый сложный соперник выпал – «Бенфика». С другой стороны, они уже играли в январе ещё в групповом раунде и тогда лиссабонцы так просто три очка не отдали, проиграли 4:5.

На этот раз встреча тоже была тяжёлая. Правда, «Барселона» сама себе устроила проблемы, уже на 22-й минуте осталась на поле вдесятером. Но «Бенфика» должным образом не воспользовалась преимуществом. Даже не в полном составе команда Флика выглядела лучше, больше атаковала. Забил Рафинья дальним ударом в нижний угол после ошибки португальцев в обороне. Так матч и завершился – 1:0.

Об «Осасуне» нет смысла много рассказывать, в свете того, что она находится в плохой форме. Всего одна победа есть у клуба в восьми последних встречах. Большинство ничьих было у красно-синих, но в том числе не могли они обыграть и противников из зоны вылета, что говорить о лидере чемпионата.

«Барселона» сильнее, даже смешанным составом она тут должна выигрывать. Ставлю на её успех со счётом 2:0 – коэффициент 8.20», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».